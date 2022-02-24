Состоялась встреча спецпредставителей Турции и Армении

В Вене состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией Сердара Килича и Рубена Рубиняна.

В Вене состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией Сердара Килича и Рубена Рубиняна.

Как сообщает Report, спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Турцией и Арменией, как и договаривались во время предыдущей встречи.

Стороны обменялись мнениями о возможных совместных конкретных шагах в этом направлении и подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предварительных условий.

Первая встреча спецпредставителей состоялась 14 января в Москве.