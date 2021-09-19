Состоялась встреча президентов Туркменистана и Ирана

Чемпион мира 1966 года и бронзовый призер чемпионата Европы 1968 года по футболу в составе сборной Англии Джимми Гривз скончался на 82-м году жизни.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси провели встречу на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в столице Таджикистана - Душанбе.

Как передает Report, Эбрахим Раиси назвал дружеские и братские отношения между Ираном и Туркменистаном выходящими за рамки отношений между двумя соседями, и сказал, что Тегеран и Ашхабад обладают хорошими возможностями для укрепления и углубления взаимодействия.

По словам президента Ирана, регулярные заседания совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству могут стать эффективным стимулом для расширения отношений между Ираном и Туркменистаном.

«Энергетический обмен и увеличение объемов взаимной торговли и транзита товаров между двумя странами являются одними из потенциальных областей для укрепления сотрудничества между Тегераном и Ашхабадом», - сказал Раиси.

В ходе встречи президенты двух стран договорились также решить газовый вопрос.

Президент Г.Бердымухамедов тоже выразил удовлетворение дружескими отношениями Туркменистана с Ираном и заявил, что планируется проводить встречи совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами на регулярной основе.

Бердымухамедов отметил, что активизация транзитных мощностей между Ираном и Туркменистаном сыграет значительную роль в повышении уровня торгово-экономического взаимодействия двух стран.