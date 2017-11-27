Состоялась встреча премьер-министров Британии и Турции

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мей приняла в резиденции на Даун Стрит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча между главами правительств длилась один час.
На встрече, прошедшей один на один, обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах экономики, безопасности, обороны, ситуацию в регионе, включая Сирию и Ирак, связи с Кипром и Евросоюзом и совместную борьбу с терроризмом.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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