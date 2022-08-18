Зеленский раскрыл детали встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встречи во Львове с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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"Визит Президента Турции в Украину – ощутимый знак поддержки со стороны такой мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Во Львове прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
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Отметим, что ранее состоялась встреча В.Зеленского с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.