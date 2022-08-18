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Зеленский раскрыл детали встречи с Эрдоганом

Зеленский раскрыл детали встречи с Эрдоганом Во Львове прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
В регионе
18 августа 2022 г. 19:01
Зеленский раскрыл детали встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встречи во Львове с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на официальный Telegram-канал украинского лидера, была обсуждена ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и двустороннее военное сотрудничество.

"Визит Президента Турции в Украину – ощутимый знак поддержки со стороны такой мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", - говорится в сообщении.

18:31

Во Львове прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, что лидеры обсудили войну в Украине, в том числе вопрос экспорта зерна.

Отметим, что ранее состоялась встреча В.Зеленского с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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Версия на английском языке Meeting between Turkish and Ukrainian Presidents ends 
Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan və Zelenski arasında görüş olub - YENİLƏNİB

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