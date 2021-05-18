Состоялась встреча глав железнодорожных ведомств Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана

Встреча была организована по инициативе Кыргызского союза промышленников и предпринимателей

Состоялась встреча руководителей железнодорожных ведомств и диппредставительств Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана.

Как сообщает Report, встреча была организована по инициативе Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП). Новый железнодорожный коридор призван обеспечить контейнерные перевозки в Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан через иранский порт Бендер-Аббас и обратно.

Как считают эксперты, перевозки контейнерных грузов из КНР, Индии и стран Юго-Восточной Азии через порт Бендер-Аббас позволит сократить время доставки с 45 до 21 дня. У Туркменистана имеется большой опыт в создании и развитии крупных транспортно-логистических проектов. Так, в 2014 году была открыта международная железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран, на основе которой был создан новый маршрут: Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран. Общая протяженность коридора около 10 тысяч километров. Эта дорога является первым логистическим решением в скоростной доставке грузов от побережья Восточного Китая на рынки Персидского залива.Для проверки эффективности нового коридора, заинтересованным представителям кыргызского бизнеса было предложено направить объем товаров, импортируемых из КНР, Индии и стран Юго-Восточной Азии в Кыргызстан по новому маршруту Бендер-Аббас-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан.