Состоялась встреча глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию

Владимир Путин https://report.az/storage/news/16a29987b810f2fedb58c14ae1cdbf15/fc8526af-339d-4f3d-a850-2b5223249fb9_292.jpg

"По Идлибу мы продолжаем плотную работу с турецкими друзьями в целях реализации достигнутых договоренностей Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года и дополнительного протокола к нему от 5 марта текущего года. Конечно, не все еще задачи решены, не все сделано, но предпринимаемые усилия приносят все-таки результат. Например, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась". Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

"Наша тройка могла бы многое сделать в целях постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. В условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность", - сказал президент.

Путин отметил, что к данной встрече подготовлен проект совместного заявления, который отражает согласованные подходы трех стран в отношении дальнейших шагов на сирийского направлении:

"В частности, ставится задача по взаимодействию в целях окончательной ликвидации террористических группировок, продвижения политического процесса, ведомого самими сирийцами при координирующей роли ООН. Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов Астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии".