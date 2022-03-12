Чавушоглу и Мирзоян провели переговоры в Анталье, усилия по нормализации отношений продолжатся

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

На встрече между главами внешнеполитических ведомств Турции и Армении были обсуждены пути нормализации отношений Анкары и Еревана.

Как сообщает Report, переговоры прошли на полях второго Дипломатического форума в Анталье.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам встречи, что переговоры с армянским коллегой были "весьма конструктивными и продуктивными" переговоры с армянским коллегой.

По словам турецкого министра, процесс диалога Анкары и Еревана поддерживается также Азербайджаном.

Мирзоян в свою очередь заявил, что Ереван будет прилагать усилия для нормализации отношений с Анкарой.

По его словам, Армения решительна в вопросе продолжения усилий в направлении мира и стабильности на Южном Кавказе.

12:52

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Министры обсудили восстановление отношений между двумя странами и региональные вопросы.

Мирзоян также встретился со специальным представителем Турции по Армении Сардаром Кылычем.