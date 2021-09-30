Состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялась презентация новой книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Независимость – наше счастье»

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялась презентация новой книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Независимость – наше счастье», которая стала своеобразным литературным посвящением славной дате – 30-летию священной независимости Туркменистана.

Как сообщает Report, церемония, в которой приняли участие руководители и представители Меджлиса и Халк Маслахаты Милли Генгеша, общественных организаций и СМИ, прошла в обстановке особой торжественности.

Прекрасным дополнением к демонстрационным стендам стали образцы изобразительного и декоративно-прикладного искусства – рукотворные свидетельства прошлого и богатейшего культурного наследия нашего народа. Яркие краски в праздничное мероприятие внесли воодушевлённые выступления творческих коллективов, популярных певцов и музыкантов.

Вышедшая в свет в нынешнем юбилейном году, проходящем под глубоко символичным девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия», книга Президента Гурбангулы Бердымухамедова – своего рода экскурс в новейшую историю туркменского народа, создавшего на протяжении веков множество великих государств.

Как отмечается в произведении лидера нации, образованное в конце второго тысячелетия независимое Туркменское государство, о котором всегда мечтали наши предки, заняло достойное место на политической карте мира, ознаменовав начало совершенно новой счастливой эпохи, озарившей своим лучезарным светом всё человечество.

Размышляя о независимости и её истоках на страницах своей книги, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что именно обретение государственного суверенитета лежит в основе всех великих побед, успехов, достижений и всё более возрастающего международного авторитета современного Туркменистана.

При этом лидер нации особо акцентирует внимание на том, что все наши свершения и осуществляемая деятельность во имя счастливой жизни, продвижения Отчизны по пути прогресса, вперёд и только вперёд являются результатом самоотверженного, воодушевлённого труда нашего народа.

Не случайно в главе «Туркменский народ – единственный источник государственной власти» подчёркивается, что именно благодаря национальному менталитету и присущей туркменам выдержке удалось в период становления молодого суверенного государства преодолеть множество сложных проблем, требующих безотлагательного и основательного решения.

Государственное устройство независимого, постоянно нейт­рального Туркменистана и жизненные принципы, всецело поддерживаемые мировым сообществом, опираются на многовековой опыт мудрых предков, которые всегда учитывали мнения и чаяния народа.

В этой связи собравшиеся выразили искреннюю признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за активную деятельность, направленную на неуклонное укрепление правовых основ государства и демократизацию общества, что наглядно свидетельствует о преемственности исконных национальных традиций, служащих нравственным ориентиром для нынешнего и грядущих поколений.

Подчёркивалось, что важными шагами в проводимой работе по утверждению в стране принципов подлинного народовластия стало создание двухпалатного Парламента и многопартийной системы.

Сегодняшний Туркменистан – подлинно демократическое, правовое, светское государство, осуществляющее самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. В этой связи лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов в своей книге с гордостью отметил, что построено могущественное государство, соответствующее ещё одной великой мечте предков – стремлению жить в мире.

Важной вехой на пройденном пути стало обретение статуса постоянного нейтралитета, 25-летие которого было торжественно отмечено в декабре прошлого года. Как известно, 3 июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций при единогласной поддержке всех членов Сообщест­ва – 193 государств, во второй раз была принята специальная Резолюция о постоянном нейтралитете Туркменистана.

Кроме того, по инициативе нашей страны Генассамблея ООН объявила 12 декабря Международным днём нейтралитета. На площадке ООН также была создана Группа друзей нейтралитета в интересах мира, безопасности и устойчивого развития, в которую в настоящее время входят 19 государств.

Выступавшие с гордостью отмечали, что статус независимос­ти создал надёжную платформу для вхождения Туркменистана в число наиболее стабильно развивающихся государств планеты, налаживания многовекторного сотрудничества с заинтересованными странами и авторитетными организациями, отношения с которыми успешно выстраиваются в двустороннем и многостороннем формате.

Высокое доверие и уважение со стороны международного сообщества обусловили широкую поддержку конструктивных инициатив туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, нацеленных на решение актуальных проблем современности – укрепление мира, всеобщей безопасности и стабильности, формирование новой архитектуры энергетической безопасности, развитие партнёрства в транспортной сфере, по линии экологии и охраны окружающей среды.

Туркменистан также принимал активное участие в разработке Глобальной Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и в числе первых приступил к адаптации Целей устойчивого развития к национальным программам и проектам социально-экономического развития.

Как отмечается в книге, освещающей важные вехи становления суверенного Туркменистана, несмотря на сложный для мировой экономики период, предпринимаются все меры для достижения ЦУР. Реализуются масштабные проекты, направленные на повышение экономической мощи страны, расширение ассортимента производимой импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, превращение Туркменистана в высокоиндустриальное государство.

Уверенно следуя все последние годы курсом всеохватных реформ, наша страна сделала мощный рывок вперёд. Этому напрямую способствовала инициированная Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и успешно воплощаемая в жизнь масштабная стратегия грандиозных преобразований, подразумевающая, в первую очередь, модернизацию и цифровизацию нацио­нальной экономики, активное внедрение инновационных технологий, государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, создание современных производств.

Наряду с развитием стратегических секторов – топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, значительные инвестиции направляются в «интеллектуальную сферу» – образование и науку, которые заслуженно признаны двигателями всеобщего прогресса. Исключительно важным аспектом государственной политики, имеющей чётко выраженную социальную направленность, выступают также здравоохранение, культура и спорт – всё то, что служит неуклонному духовному и физическому совершенству нации.

Собравшиеся подчеркивали, что поистине бесценная по смыслу и содержанию книга, ставшая прекрасным подарком лидера нации своему народу к юбилею независимости страны, – это наглядная иллюстрация грандиозных достижений эпохи могущества и счастья, стремительного суверенного развития Отчизны, социально-экономический прогресс которой неразрывно связан с именем главы Туркменистана.

Участники презентации выражали искреннюю признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за его самозабвенную любовь к Отечеству и родному народу, счастье и благополучие которого является главнейшей целью проводимой государственной политики новой исторической эпохи.

Книга, изданная Туркменской государственной издательской службой на высоком полиграфическом уровне, рассчитана на широкий круг читателей.

Сегодня торжественная презентация новой книги главы государства состоялась в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Участники нынешних мероприятий приняли благодарственные Обращения к Президенту Гурбангулы Бердымухамедову, в которых выражали глубокую признательность за замечательный творческий подарок к 30-летнему юбилею священной неза­висимости родной Отчизны.