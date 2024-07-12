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Состоялась церемония открытия учений "Бірлестік-2024"

Состоялась церемония открытия учений "Бірлестік-2024" В казахстанском городе Актау состоялась торжественная церемония открытия международных оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024", проводимых в соответствии с совместным планом, подписанным между министерствами обороны Азербайджана, К
В регионе
12 июля 2024 г. 11:18
Состоялась церемония открытия учений Бірлестік-2024

В казахстанском городе Актау состоялась торжественная церемония открытия международных оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024", проводимых в соответствии с совместным планом, подписанным между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На мероприятии с участием военнослужащих стран-участниц, представителей СМИ и других гостей были исполнены государственные гимны стран, подняты государственные флаги.

Затем состоялся торжественный проход военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Выступившие на церемонии открытия поприветствовали гостей и подчеркнули важность проведения подобных учений с точки зрения планирования совместной деятельности и обмена опытом, пожелали успехов участникам учений.

Отметим, что на международных учениях "Бірлестік-2024" нашу страну представляют военнослужащие Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил, средства авиации и корабли.

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Версия на английском языке ФотоOpening ceremony of Birlestik-2024 exercise held in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Фото"Birləşdik - 2024" təliminin açılış mərasimi keçirilib

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