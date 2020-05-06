Состоится встреча председателей парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Ираклий Берая посредством видеосвязи провел переговоры с турецким коллегой Волканом Бозкыром.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила пресс-служба грузинского парламента.

Стороны обсудили запланированную на следующей неделе трехстороннюю встречу председателей комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана.

И.Берая сказал, что Турция и Азербайджан являются добрыми соседями и стратегическими партнерами Грузии: "Грузия придает особое значение сотрудничеству с обеими странами".