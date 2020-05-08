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Состоится встреча глав МИД СНГ в формате видеоконференции

Состоится встреча глав МИД СНГ в формате видеоконференции

12 мая состоится встреча глав МИД СНГ в формате видеоконференции. Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы совместных усилий по борьбе с коронавирусом, а также актуальную региональную и международную повестку. 

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"12 мая глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Впервые оно пройдет в формате видеоконференции", - сказала Захарова.

По ее словам, особое внимание на встрече будет уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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