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Составлен список незаконного имущества находящегося в заключении экс-министра Армении

Составлен список незаконного имущества находящегося в заключении экс-министра Армении Следственный комитет Армении направил в прокуратуру список незаконно нажитого имущества, приписываемого Армену Ашотяну и другим бывшим руководителям Ереванского государственного медицинского университета.
В регионе
20 июля 2023 г. 02:34
Составлен список незаконного имущества находящегося в заключении экс-министра Армении

Следственный комитет Армении направил в прокуратуру список незаконно нажитого имущества, приписываемого Армену Ашотяну и другим бывшим руководителям Ереванского государственного медицинского университета.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба СК.

Ранее уголовное преследование по фактам коррупции было возбуждено против бывшего председателя попечительского совета университета, бывшего министра образования и науки Армена Ашотяна, бывшего ректора университета Микаела Нариманяна и еще троих лиц.

По материалам дела, Ашотяну, Нариманяну и связанным с ними лицам вменяется в вину незаконное приобретение 36 единиц имеющейся и 15 - проданной недвижимости, а также 37 единиц движимого имущества.

Данные переданы прокурору для изучения вопроса о конфискации этого имущества.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın həbsdə olan keçmiş nazirinin qanunsuz əmlaklarınin siyahısı açıqlanıb

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