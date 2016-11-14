Состав нового правительства Грузии огласят 19 ноября

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Новый состав правительства Грузии станет известен 19 ноября. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер и министр экономики Дмитрий Кумсишвили.

Как передает Report, об этом сообщает СМИ Грузииокончательный план распределения должностей в новом правительстве Грузии, который Квирикашвили намерен обнародовать через несколько дней, составлялся в коалиции «Грузинская мечта» по итогам проведенных консультаций.





«Премьер сделает заявление о том, кто останется в кабинете министров, а кто–нет. В Грузии все рано или поздно становится явным и это тоже не будет тайной. До 19 ноября осталось всего несколько дней. Я также подключен к консультациям и поддержу представленный премьер-министром кабинет»,- сказал Кумсишвили.



Новое правительство будет представлено на утверждение нового парламента. До этого свои обязанности будет выполнять действующее правительство.