Состав МПА СНГ может расшириться еще на одного участника

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Состав Межпарламентской ассамблеи СНГ уже в нынешнем или следующем году может расшириться еще на одно государство.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил ее генеральный секретарь Юрий Осипов.

"Сейчас достаточно благоприятная обстановка, чтобы к нам присоединились новые члены. Я не буду говорить, о каких государствах идет речь, потому что еще рано, боюсь спугнуть, но мы ведем серьезные переговоры, обмениваемся документами, взвешиваем цену вопроса, потому что нужны какие-то взносы от государства. Я думаю, что если не в этом, то на следующий год в СНГ войдет еще одно государство", - заявил Ю.Осипов.

"В Межпарламентскую ассамблею СНГ", - добавил генсек, отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о Содружестве или его парламентском измерении.

Отметим, что межпарламентская ассамблея - межгосударственный орган, разрабатывающий предложения для национальных парламентов стран Содружества. В него входят представители парламентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Украины. Афганистан имеет статус наблюдателя.