Соратники Саакашвили заявили, что он находится в США

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" заявили, что их лидер сейчас находится в США, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Саакашвили уже несколько дней находится в США", - заявила представитель движения.

В то же время она затруднилась ответить на вопрос о дате его возможного возвращения в Украину. "Это нам неизвестно", - сказала она.

Тем временем партия Саакашвили и его соратники собираются на Площади Независимости в Киеве на акцию в защиту своего лидера.

Как пояснили в администрации президента Украины, Петр Порошенко накануне лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, предоставившей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение Саакашвили гражданства.