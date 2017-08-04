СМИ: Соратник Путина находится в Тбилиси с тайным визитом

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Соратник Владимира Путина, и принявший членов "Альянса патриотов" в Москве, Артем Кавинов находится с секретным визитом в Тбилиси.

Как сообщает Report, об этом передает информационная служба телеканала "Рустави 2".

Депутат от "Единой России", который был одним из участников встречи с грузинскими депутатами, проведенной недавно в Кремле, получил приглашение от членов "Альянса патриотов".

Информационная служба телеканала "Рустави 2" связалась с членом "Альянса патриотов" Адой Маршания и поинтересовалась, какой вопрос они обсудят с Артемом Кавиновым.

"Я считаю, вам не нужно это знать. У нас одна частная встреча, неформальная, и мы говорим обо всем, что происходит в мире. У меня нет времени говорить с вами", - сказала она.

Телекомпания также связалась с отцом Георгием Гурчиани, одним из тех, кто принимает российскую делегацию, и он подтвердил, что вчера Артем Кавинов приехал в Тбилиси вместе с несколькими священнослужителями, и поздравил патриарха с Днем Ангела, Илиаоба.

Напомним, что ранее глава комитета Государственной Думы России по странам СНГ Леонид Калашников в интервью Front News International заявил, что в Грузию направится их "депутат по линии церкви" и будет налаживать контакты.

"У меня пока туда едет депутат по линии церкви, с группой, которые бы начали создавать встречу неформальную, а дальше она будет пополняться новыми членами", - заявлял он.