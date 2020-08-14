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Соперница Лукашенко обратилась к гражданам и властям Беларуси

Соперница Лукашенко обратилась к гражданам и властям Беларуси Кандидат на пост президента БеларусиСветлана Тихановская выпустила новое обращение.
В регионе
14 августа 2020 г. 15:05
Соперница Лукашенко обратилась к гражданам и властям Беларуси

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выпустила новое обращение.

По ее словам, сторонников перемен — большинство и они сделали невозможное.

"Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%", — сказала Тихановская.

Кандидат отметила, что защищать выбор народа можно только законными и ненасильственными способами, и указала на то, что сейчас на улицах белорусских городов происходит кровавая бойня.
"Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное", — подчеркнула она.

Тихановская призвала власть прекратить произвол и пойти на диалог. Для этого она попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать мирные массовые собрания.

В конце речи политик еще раз заявила о "невоинственности" демонстрантов и поблагодарила тех силовиков, которые отказались выполнять "преступные приказы", а также объявившие забастовку предприятия.

"Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны", — заключила она.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenkonun rəqibi vətəndaşlara müraciət etdi

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