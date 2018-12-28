Пашинян заявил, что не смог договорится с Путиным по газовому вопросу

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя на своей странице в Фейсбук заявил, что договоренность по "газовому вопросу" достигнута не была.

Соответствующее заявление он сделал после визита в Москву, где он 27 декабря встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Решения по газу пока нет. Обсуждение этого вопроса продолжится в рабочем порядке. Это очень чувствительная тема для двусторонних отношениях... Надеюсь, что для нас будут желательные процессы", - заявил он.

Ранее Никол Пашинян говорил, что в схеме поставок российского газа потребителям Армении существуют коррупционные риски. Напомним, монополистом на поставку и распределение газа в Армении является ЗАО «Газпром Армения», которое на 100% принадлежит российскому «Газпрому». В ноябре против «Газпром Армения» возбудили уголовное дело из-за невыплаты налогов.