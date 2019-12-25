Сооронбай Жээнбеков заявил, что не намерен идти на второй президентский срок

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил, что не намерен идти на второй срок, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что согласно конституции республики, президент Кыргызстана избирается сроком на шесть лет, но только один раз.

Инаугурация С.Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года. Следующие президентские выборы в республике должны пройти в 2023 году.

Один из участников пресс-конференции выразил опасение, что одного президентского срока для реализации всех реформ С.Жээнбекову может быть недостаточно.

"Нет, нет, не надо. Второго срока не надо", - прервал его С.Жээнбеков и попросил перейти к другим вопросам.