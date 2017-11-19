Солтенберг повторно извинился за то, что Эрдоган на учениях был объявлен врагом НАТО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь принёс свои извинения турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с инцидентом в ходе учений НАТО, сообщает NTV со ссылкой на источники.

Как сообщает Report, по данным телеканала, Столтенберг повторно принёс извинения в ходе телефонного разговора с турецким президентом в связи с тем, что имя президента Турции было включено в «список врагов НАТО».

Он отметил, что в результате расследования инцидента командование уволило норвежского технического работника, который стал виновником произошедшего, а также добавил, что Турция является важным союзником для НАТО.

Ранее Эрдоган отозвал 40 военнослужащих с учений НАТО после инцидента с использованием его имени во время военных манёвров.