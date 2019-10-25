Солдат застрелил восемь человек в воинской части в России

Солдат застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, двое ранены.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минобороны России.
Как отмечается, 25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военный «открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия».
«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Указывается, что открывший огонь военный задержан, а пострадавшие доставлены в военный госпиталь, им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.
«По предварительным данным, с места происшествия действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», — подчеркнули в ведомстве.
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