Солдат застрелил восемь человек в воинской части в России

Солдат застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, двое ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минобороны России.

Как отмечается, 25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военный «открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия».

«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Указывается, что открывший огонь военный задержан, а пострадавшие доставлены в военный госпиталь, им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

«По предварительным данным, с места происшествия действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», — подчеркнули в ведомстве.