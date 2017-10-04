Солдат армянской армии застрелил сослуживца

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В армянской армии произошел очередной кровавый инцидент.

Как сообщает Report, в результате был ранен армянский военнослужащий, насильно доставленный из Армении на службу в нагорно-карабахский регион.

Во время потасовки между личным составом на одном из постов оккупантской армии на территории Ходжавендского района начальник поста, уроженец Дилижанского района Армении Сейран Саркисян 1998 г.р. был ранен в голову выстрелом из огнестрельного оружия со стороны сослуживца, карабахского армянина.

С. Саркисян скончался по дороге в госпиталь.

Для расследования факта на место происшествия прибыли должностные лица фиктивной армии. Истинные причины инцидента министерством обороны Армении скрываются, сообщается, что инцидент произошел в результате огня, открытого противоположной стороны.

Отметим, что кровавые инциденты между армянами из Нагорного Карабаха и призванными на службу из Армении военнослужащими в дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана воинских частях превратились в привычное явление.

Военнослужащие из карабахских армян, не выдерживая во время инцидентов моральных и физических пыток из-за превышения полномочий и неуставных отношений со стороны призванных на воинскую службу из Армении и насильно привезенных на территорию Карабаха военнослужащих, находят последнее прибежище в применении оружия в отношении самих себя или своих обидчиков.