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Нацбанк: Сокращение турпотока из России нанесет Грузии урон в размере 200-300 млн долларов

Сокращение турпотока из России нанесет Грузии урон

Сокращение потока туристов из России в Грузию нанесет до конца года нанесет стране урон в размере 200-300 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщается в распространенном Национальным банком Грузии заявлении.

Отмечается, что эта цифра получена на основе предварительных подсчетов.

Согласно документу, это отразится на внешнем шоковом платежном балансе и в соответствии с этим курсе лари.

В банке сообщили, что несмотря на "российский шок", платежный баланс Грузии согласно итогам года по сравнению с предыдущими годами улучшится.

Нацбанк еще раз призвал граждан страны брать кредиты в той валюте, по которой получат прибыль.

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