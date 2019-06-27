Нацбанк: Сокращение турпотока из России нанесет Грузии урон в размере 200-300 млн долларов

Сокращение потока туристов из России в Грузию нанесет до конца года нанесет стране урон в размере 200-300 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщается в распространенном Национальным банком Грузии заявлении.

Отмечается, что эта цифра получена на основе предварительных подсчетов.

Согласно документу, это отразится на внешнем шоковом платежном балансе и в соответствии с этим курсе лари.

В банке сообщили, что несмотря на "российский шок", платежный баланс Грузии согласно итогам года по сравнению с предыдущими годами улучшится.

Нацбанк еще раз призвал граждан страны брать кредиты в той валюте, по которой получат прибыль.