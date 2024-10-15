Сокращение объемов добычи нефти отразилось на пополнении госбюджета Казахстана

В государственный бюджет Казахстана за 9 месяцев текущего года поступило 14 трлн 967 млрд тенге [30,8 млрд долларов] или 93,2 процента от запланированного объема.

В государственный бюджет Казахстана за 9 месяцев текущего года поступило 14 трлн 967 млрд тенге [30,8 млрд долларов] или 93,2 процента от запланированного объема.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом на заседании правительства заявил министр финансов страны Мади Такиев.

Глава Минфина назвал несколько причин, которые повлияли на невыполнение плана по доходам.

"Первая причина, это сокращение за 9 месяцев 2024 года объема добычи нефти на 5,3 млн тонн - до 90,1 млн тонн. Вторая: замедление мировой экономики и геополитическая ситуация отразились на внешнеторговой деятельности и разрыве цепочек поставок крупных компаний страны", - сказал министр.

Так, за 9 месяцев этого года импорт снизился на 8,3%, в том числе из КНР на 6,5%, из стран ЕАЭС - на 4%. Кроме того, сохраняется тенденция снижения цен на основные экспортные металлы.

"Третья причина - это увеличение возврата НДС за 9 месяцев этого года более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе возвращено долгов за 2023 год в сумме 594 млрд тенге [1,2 млрд долларов]. Это в свою очередь обеспечило бизнес оборотными средствами и является существенной поддержкой", - сказал он.

По словам Такиева, неисполнение плана по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей, которые при плане на отчетный период в 148 млрд тенге [304 млн долларов] фактически составили 921 млрд тенге [1,8 млрд долларов].