Сокращение министерств в Грузии принесет более 100 млн долларов

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Концепция "малого правительства" в Грузии за два года сэкономит около 102,3 миллиона долларов бюджетных средств.

Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Гогичаишвили.

Согласно концепции "малого правительства", в Кабмине Грузии должно быть 10 министерств вместо 13 и один госминистр.

"В течение двух лет будет сэкономлено 250 миллионов лари. Сэкономленные деньги будут распределены по приоритетам для тех людей и социальных групп, которые в этом нуждаются больше всего", - сказал Гогичаишвили.

Парламент Грузии накануне в первом чтении утвердил пакет из 116 законопроектов о структурных изменениях в правительстве страны.