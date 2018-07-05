 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сокращение министерств в Грузии принесет более 100 млн долларов

    Сэкономленные средства будут направлены на социальные выплаты

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Концепция "малого правительства" в Грузии  за два года сэкономит около 102,3 миллиона долларов бюджетных средств. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Гогичаишвили.

    Согласно концепции "малого правительства", в Кабмине Грузии должно быть 10 министерств вместо 13 и один госминистр.

    "В течение двух лет будет сэкономлено 250 миллионов лари. Сэкономленные деньги будут распределены по приоритетам для тех людей и социальных групп, которые в этом нуждаются больше всего", - сказал Гогичаишвили.

    Парламент Грузии накануне в первом чтении утвердил пакет из 116 законопроектов о структурных изменениях в правительстве страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi