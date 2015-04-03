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    ​Соглашения отмечены на улицах Ирана как праздник - ВИДЕО

    Население встретило это известие танцами на улицах и проспектах Тегерана

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Достижение договоренностей по ядерной программе Ирана встречено в этой стране весельем на улицах Тегерана.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Washington Post", население страны встретило это известие танцами на улицах и проспектах Тегерана.

    Напомним, что 2 апреля достигнуто соглашение между Ираном и странами "шестерки" (США, Германия, Великобритания, Франция, Россия, Китай) и по ядерной программе этой страны. 

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