​Соглашения отмечены на улицах Ирана как праздник - ВИДЕО

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Достижение договоренностей по ядерной программе Ирана встречено в этой стране весельем на улицах Тегерана.

Как сообщает Report со ссылкой на "Washington Post", население страны встретило это известие танцами на улицах и проспектах Тегерана.

Напомним, что 2 апреля достигнуто соглашение между Ираном и странами "шестерки" (США, Германия, Великобритания, Франция, Россия, Китай) и по ядерной программе этой страны.