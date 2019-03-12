Соглашение о спасательных работах на Каспии обсуждают в Ашхабаде

В Ашхабаде начало свою работу первое заседание представителей прикаспийских государств по обсуждению и согласованию проекта соглашения о сотрудничестве в проведении поисково-спасательных работ на Каспийском море, cообщает Report cо ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Как отмечается, двухдневная встреча специалистов из Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана и России и организована туркменским МИД и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте республики.

Представители «каспийской пятерки» обсуждают принципы взаимодействия соответствующих структур прибрежных стран при проведении поисково-спасательных работ в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера в акватории Каспия.

