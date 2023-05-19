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Соглашение о безвизовых групповых поездках между РФ и Ираном заработает летом

Соглашение о безвизовых групповых поездках между РФ и Ираном заработает летом Соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном заработает этим летом.
В регионе
19 мая 2023 г. 12:16
Соглашение о безвизовых групповых поездках между РФ и Ираном заработает летом

Соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном заработает этим летом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в кулуарах Международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum-2023".

"В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туроператоров. Недавно мы получили такой список по информации иранской стороны от них, и министерство иностранных дел уже им располагает. Поэтому мы рассчитываем, что уже этим летом мы запустим групповые безвизовые поездки туристов из Ирана", - сказал он.

Кроме того, Россия летом собирается запустить электронные визы для граждан Ирана.

"Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Поэтому это станет еще одной доступной опцией для иранских туристов. Надеемся, что такие визы уже начнем выдавать с июля", - добавил замминистра.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между РФ и Ираном было подписано 1 июля 2021 года. Предполагается, что граждане обеих стран могут посещать другое государство без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

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