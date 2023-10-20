Соглашение Казахстана и Китая о безвизовом режиме начнет действовать с 10 ноября

Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября 2023 года.

Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в МИД страны.

В этот день вступит в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

"Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований подписано в городе Сиань 17 мая 2023 года. Вступит в силу 10 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Граждане Казахстана смогут въезжать в КНР на период, не превышающий 30 дней с момента пересечения границы, суммарно 90 дней в течение полугода.