Содокладчики ПАСЕ посетят Ереван

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Джузеппе Галати и Алан Мил посетят Ереван с 22 по 23 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, дискуссии будут сосредоточены на реформе избирательной системы, парламентских выборах в 2017 году в стране, осуществлении конституционной реформы, в том числе реформы правительства и судебной системы, а также реформы полиции и создания независимого механизма по рассмотрению жалоб относительно действий полиции.

По информации, содокладчики также проведут встречи с президентом, премьер-министром, председателем Национального собрания, а также министром юстиции страны. Также запланированы встречи с армянской делегации в ПАСЕ, представителями судебных органов, а также главой полиции.