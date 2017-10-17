Социолог: Около 45% населения Армении живет на грани абсолютной бедности

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Примерно 45% населения Армении находится на грани абсолютной бедности.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил директор Центра социологических исследований "Социометр" Армении Агарон Адибекян.

"По нашим данным, 10% из этих порядка 45% населения Армении находится в состоянии нищеты. Когда мы оценивали программу по содействию школьникам, выяснилось, что одной из причин, по которой дети не посещают школы, является то, что у ребенка нет обуви и теплой одежды. Таким образом, бедность влияет на формирование будущих поколений", - сказал Адибекян.

Он отметил, что больше половины своих доходов жители Армении тратят на питание.

"Каждый третий житель Армении живет на зарплату, 18% имеют также другие источники доходов. На пособия живет около 29% жителей страны", - подчеркнул Адибекян.

Согласно официальной статистике, по последним данным уровень бедности в Армении за 2015 год составил 29,8%. Общее количество бедных людей в Армении составило 900 тысяч человек, 310 тысяч из которых - очень бедные, а крайне бедные - 60 тыс. человек. К категории бедных в 2015 году причислены около 19,4% населения страны, 8,4% - очень бедные и 2% - крайне бедные.