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    Социолог: Волна протестов ожидается в Армении летом

    © news.am

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Летом ожидается волна протестов среди сельского населения Армении. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами заявил армянский социолог Агарон Адибекян.

    По его словам, это связано с предлагаемыми структурными изменениями в правительстве и ликвидацией министерства сельского хозяйства. 

    "Летом, очевидно, возникнет проблема с организацией сбыта молочной продукции, что приведет к недовольству и протестам среди сельчан", - подчеркнул А.Адибекян.

    Коснувшись вопроса премий, выплаченных представителям государственного аппарата, он заметил, что недостаток финансирования в сфере государственного управления может привести к расцвету коррупции.

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