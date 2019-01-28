Социолог: Волна протестов ожидается в Армении летом

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Летом ожидается волна протестов среди сельского населения Армении.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами заявил армянский социолог Агарон Адибекян.

По его словам, это связано с предлагаемыми структурными изменениями в правительстве и ликвидацией министерства сельского хозяйства.

"Летом, очевидно, возникнет проблема с организацией сбыта молочной продукции, что приведет к недовольству и протестам среди сельчан", - подчеркнул А.Адибекян.

Коснувшись вопроса премий, выплаченных представителям государственного аппарата, он заметил, что недостаток финансирования в сфере государственного управления может привести к расцвету коррупции.