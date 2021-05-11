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SOCAR - генеральный партнер Международного форума по привлечению инвестиций в Туркменистан

SOCAR - генеральный партнер Международного форума по привлечению инвестиций в Туркменистан Ежегодно компания "SOCAR" принимает участие на мероприятиях братского Туркменистана
В регионе
11 мая 2021 г. 17:11
SOCAR - генеральный партнер Международного форума по привлечению инвестиций в Туркменистан

12-13 мая в Ашхабаде состоится Международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, приуроченный к 30-летнему юбилею Независимости страны.

Как сообщает Report, организаторами выступают Государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнебит", Госкорпорация "Туркменгеология", а также Министерство финансов и экономики Туркменистана в партнерстве с ХО "Туркмен Форум" при поддержке британской компании GaffneyCline.

Традиционно в списках спонсоров можно увидеть Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики ("SOCAR"). В этом году компания выступает в качестве генерального партнера. Ежегодно компания "SOCAR" принимает участие на мероприятиях братского Туркменистана, так например на XXIV Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2019) компания была в статусе платинового спонсора, на Инвестиционном роуд-шоу "Нефть и газ Туркменистана" - главным партнером, на XXV Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана" (OGT-2020) – золотым спонсором, а на Международной конференции "Устойчивое сотрудничество в энергетической сфере - важное условие для всеобщего развития" - главным партнером.

Также, в качестве спонсоров выступают CNPC и NaPeCo - золотые спонсоры, Buried Hill - серебряный спонсор, Turkmen Petroleum, Dragon Oil, Petronas, Areti Group, Haldor Topsoe, LG International, Hyundai Engineering - бронзовые спонсоры.

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