Собянин: В Москве с 3 мая введен запрет на запуск БПЛА

В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 3 мая.

В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", - написал он.

Собянин отметил, что решение приняли для предотвращения незаконного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов. Он напомнил, что несанкционированный запуск беспилотников влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Отметим, что в пресс-службе Кремля сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по Кремлю.