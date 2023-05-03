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Собянин: В Москве с 3 мая введен запрет на запуск БПЛА

Собянин: В Москве с 3 мая введен запрет на запуск БПЛА В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 3 мая.
В регионе
3 мая 2023 г. 15:50
Собянин: В Москве с 3 мая введен запрет на запуск БПЛА

В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", - написал он.

Собянин отметил, что решение приняли для предотвращения незаконного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов. Он напомнил, что несанкционированный запуск беспилотников влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Отметим, что в пресс-службе Кремля сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по Кремлю.

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Версия на английском языке Sobyanin: Ban on launch of drones introduced in Moscow since May 3

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