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Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника Силы ПВО сбили в районе подмосковных Люберец беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший по направлению к Москве, пострадавших и разрушений нет.
В регионе
28 августа 2023 г. 07:51
Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Силы ПВО сбили в районе подмосковных Люберец беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший по направлению к Москве, пострадавших и разрушений нет.

Как передает Report, об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили два БПЛА над Брянской областью.

На фоне этого московские аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимали и не отправляли рейсы. Согласно данным Flightradar, самолеты облетали юго-запад и юго-восток Подмосковья. Шереметьево работал в штатном режиме.

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Версия на английском языке Russian air defense troops destroy drone flying towards Moscow, mayor Sobyanin says
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