Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Силы ПВО сбили в районе подмосковных Люберец беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший по направлению к Москве, пострадавших и разрушений нет.

Силы ПВО сбили в районе подмосковных Люберец беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший по направлению к Москве, пострадавших и разрушений нет.

Как передает Report , об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили два БПЛА над Брянской областью.

На фоне этого московские аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимали и не отправляли рейсы. Согласно данным Flightradar, самолеты облетали юго-запад и юго-восток Подмосковья. Шереметьево работал в штатном режиме.