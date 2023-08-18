Собянин сообщил об атаке беспилотника на Москву

Беспилотник при попытке пролета на Москву был уничтожен силами ПВО, его обломки упали в районе "Экспоцентра".

Беспилотник при попытке пролета на Москву был уничтожен силами ПВО, его обломки упали в районе "Экспоцентра".

Как передает Report , об этом в Telegram написал московский мэр Сергей Собянин.

По его словам, "значимых разрушений", а также пострадавших, по предварительной информации, нет.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", - написал Собянин.

При этом, Telegram-канал Baza сообщает, что в 8-м павильоне "Экспоцентра" произошло обрушение на площади 30 квадратных метров. По его информации, звуки взрывов были слышны и в Московской области, в частности, в Красногорске, Одинцово, а также в районе "Москва-сити".