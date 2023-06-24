Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Антитеррористические мероприятия проводятся в Москве, введен дополнительный контроль на дорогах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, что в Тelegramе пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня было опубликовано голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал Пригожин.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.