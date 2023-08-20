Собянин сообщил о попытке пролета беспилотника на Москву

Украинский беспилотник в ночь на воскресенье предпринял попытку пролета на Москву, она была пресечена.
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"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена", - написал он.
В информации не уточняется, где именно был обезврежен беспилотник.
Напомним, что ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале об атаке БПЛА на вокзал Курска, в результате чего пострадали пять человек. Кроме того, из-за угрозы атак беспилотников перестали принимать рейсы два московских аэропорта.