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Собянин сообщил о попытке пролета беспилотника на Москву

Собянин сообщил о попытке пролета беспилотника на Москву Украинский беспилотник в ночь на воскресенье предпринял попытку пролета на Москву, она была пресечена.
В регионе
20 августа 2023 г. 06:31
Собянин сообщил о попытке пролета беспилотника на Москву

Украинский беспилотник в ночь на воскресенье предпринял попытку пролета на Москву, она была пресечена.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена", - написал он.

В информации не уточняется, где именно был обезврежен беспилотник.

Напомним, что ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале об атаке БПЛА на вокзал Курска, в результате чего пострадали пять человек. Кроме того, из-за угрозы атак беспилотников перестали принимать рейсы два московских аэропорта.

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Версия на азербайджанском языке Moskva meri: Şəhərə dron hücumu cəhdi olub

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