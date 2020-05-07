Наверх

В Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая

​Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая. Все закрытые сейчас в Москве предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года", - написал мэр в своем блоге.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!