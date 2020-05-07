В Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая. Все закрытые сейчас в Москве предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года", - написал мэр в своем блоге.