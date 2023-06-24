Собянин: Информация о перекрытиях движения на въезд и выезд из Москвы не соответствует действительности

Информация о перекрытиях движения на въезд и выезд из Москвы не соответствует действительности.

Информация о перекрытиях движения на въезд и выезд из Москвы не соответствует действительности.

Как передает российское бюро Report, об этом сказал мэр города Сергей Собянин.

"Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет", - сказал Собянин, призвав жителей столицы сохранять спокойствие.

При этом, по его словам, движение по Москве-реке временно приостановлено, работа причалов ограничена.