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Собянин: Информация о перекрытиях движения на въезд и выезд из Москвы не соответствует действительности

Собянин: Информация о перекрытиях движения на въезд и выезд из Москвы не соответствует действительности Информация о перекрытиях движения на въезд и выезд из Москвы не соответствует действительности.
В регионе
24 июня 2023 г. 15:02
Собянин: Информация о перекрытиях движения на въезд и выезд из Москвы не соответствует действительности

Информация о перекрытиях движения на въезд и выезд из Москвы не соответствует действительности.

Как передает российское бюро Report, об этом сказал мэр города Сергей Собянин.

"Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет", - сказал Собянин, призвав жителей столицы сохранять спокойствие.

При этом, по его словам, движение по Москве-реке временно приостановлено, работа причалов ограничена.

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Версия на английском языке Sobyanin: Information about restriction on entry to and exit from Moscow is false
Версия на азербайджанском языке Sobyanin: “Moskvaya giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması ilə bağlı məlumatlar həqiqətə uyğun deyil”

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