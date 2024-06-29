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Собственнице загоревшегося здания в подмосковном Фрязино предъявили обвинение

Собственнице загоревшегося здания в подмосковном Фрязино предъявили обвинение Собственнице здания во Фрязине, где произошел крупный пожар и погибли люди, предъявлено обвинение, суд поместил ее под домашний арест.
В регионе
29 июня 2024 г. 15:14
Собственнице загоревшегося здания в подмосковном Фрязино предъявили обвинение

Собственнице здания во Фрязине, где произошел крупный пожар и погибли люди, предъявлено обвинение, суд поместил ее под домашний арест.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области собственнице административно-промышленного здания, в котором произошел пожар во Фрязине, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек. Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 августа", - говорится в сообщении.

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