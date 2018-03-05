Собчак заявила, что не откажется от теледебатов после нападения на нее

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время теледебатов на Первом канале заявила, что нападение на нее было попыткой запугать и отказаться от участия в теледебатах, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько часов назад на меня было совершено нападение… Хотели, наверное, чтобы я вообще не пришла на эти дебаты, но вы не дождетесь. Я буду продолжать участвовать в дебатах…", - сказала Собчак.

Накануне штаб кандидата сообщил, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского".

По утверждениям штаба, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев. Он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова".

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера МГД.