Со страницы Восточного партнерства убрали фото, на котором не видно премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с лидерами стран-участниц Восточного партнерства 13 мая принял участие в посвященном 10-летию программы официальном ужине, который был дан от имени Дональда Туска.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках мероприятия состоялась протокольная церемония фотографирования участников.

На странице "Восточного партнерства" в социальной сети Facebook были опубликованы информация о мероприятии, а также одно фото, на котором не было видно стоящего позади действующего президента Украины Петра Порошенко премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

После многочисленных комментариев фотография была удалена с официальной страницы ВП, на ее месте появились новая публикация и новые фото.