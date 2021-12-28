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Со 120 тысяч граждан Таджикистана сняли запрет на въезд в Россию

Со 120 тысяч граждан Таджикистана сняли запрет на въезд в Россию Запрет на въезд в Россию снят со 120 тыс граждан Таджикистана, совершивших незначительные нарушения на территории РФ.
В регионе
28 декабря 2021 г. 01:30
Со 120 тысяч граждан Таджикистана сняли запрет на въезд в Россию

Запрет на въезд в Россию снят со 120 тыс граждан Таджикистана, совершивших незначительные нарушения на территории РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник в ходе пресс-конференции сообщил представитель Министерства внутренних дел России в Таджикистане Алексей Егоров.

"В рамках ряда подписанных соглашений в сентябре 2021 года проведена так называемая амнистия граждан Таджикистана, которым запрещен въезд на территорию России по незначительным нарушениям, 120 тыс человек были амнистированы", - сообщил Егоров.

Он отметил, что всем им теперь разрешен въезд в Россию. Также он уточнил, что граждане Таджикистана для получения справочной информации о наличии либо снятии запрета на въезд в РФ могут узнать на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. По его словам, большое количество обращений в посольство РФ в Таджикистане касается именно этого вопроса.

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