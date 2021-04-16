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Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции

Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции Фотография женщины, узнавшей о смерти близкого родственника в результате ракетного обстрела Арменией Гянджи
В регионе
16 апреля 2021 г. 15:15
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
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В Турции определился победитель одного из самых престижных конкурсов в сфере медиа "Медиа-фото года".

Как передает Report со ссылкой на Sabah, фотография женщины, узнавшей о смерти близкого родственника в результате ракетного обстрела Арменией Гянджи, удостоена премии "Медиа-фото года".

Фотографию сделал сотрудник газеты Sabah Угур Йылдырым. Кроме того, снятые им в ходе Второй Карабахской войны фотографии удостоены премии "Фоторепортаж года", фотография, отображающая радость людей после освобождения Шуши от оккупации – специальной премии "Иностранные тюрки".

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Версия на английском языке Photo taken during Armenian bombing of Ganja named "Media Photo of the Year" in Turkey
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Gəncəni bombalaması zamanı çəkilən foto Türkiyədə “İlin media fotosu” seçilib

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