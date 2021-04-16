Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции

Фотография женщины, узнавшей о смерти близкого родственника в результате ракетного обстрела Арменией Гянджи

В Турции определился победитель одного из самых престижных конкурсов в сфере медиа "Медиа-фото года".

Как передает Report со ссылкой на Sabah, фотография женщины, узнавшей о смерти близкого родственника в результате ракетного обстрела Арменией Гянджи, удостоена премии "Медиа-фото года".

Фотографию сделал сотрудник газеты Sabah Угур Йылдырым. Кроме того, снятые им в ходе Второй Карабахской войны фотографии удостоены премии "Фоторепортаж года", фотография, отображающая радость людей после освобождения Шуши от оккупации – специальной премии "Иностранные тюрки".