​Снят с должности главный советник Ахмета Давутоглу Этьен Махчупян

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Главный советник премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу Этьен Махчупян, являющийся армянином по национальности, 9 марта нынешнего года уволен с занимаемой должности.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила газета "Hürriyet".

В интервью этому изданию Махчупян заявил, что из-за возрастного ценза 9 марта текущего года он был освобожден от занимаемой должности.

"В настоящее время выполняю свои обязанности как почетный советник. В этом вопросе произошло одно изменение: сейчас я не получаю зарплату. В настоящее время нахожусь за границей и продолжаю свою деятельность".

Напомним, что Э.Махчупян родился 9 марта 1950 года. Согласно турецкому законодательству, после 65 лет государственный служащий отправляется на пенсию.