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    ​Снят с должности главный советник Ахмета Давутоглу Этьен Махчупян

    Советник: В настоящее время я нахожусь за границей

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Главный советник премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу Этьен Махчупян, являющийся армянином по национальности, 9 марта нынешнего года уволен с занимаемой должности.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила газета "Hürriyet".

    В интервью этому изданию Махчупян заявил, что из-за возрастного ценза 9 марта текущего года он был освобожден от занимаемой должности.

    "В настоящее время выполняю свои обязанности как почетный советник. В этом вопросе произошло одно изменение: сейчас я не получаю зарплату. В настоящее время нахожусь за границей и продолжаю свою деятельность".

    Напомним, что Э.Махчупян родился 9 марта 1950 года. Согласно турецкому законодательству, после 65 лет государственный служащий отправляется на пенсию.

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