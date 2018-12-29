Снежная лавина накрыла 11 человек в России

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Снежная лавина накрыла 11 человек в Николаевском районе Хабаровского края России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом информирует представитель МЧС России.

«Утром в субботу МЧС поступила информация, что на штольне открытого типа на горнодобывающем предприятии в посёлке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края после схода лавины под снегом оказались 11 человек», — заявил представитель ведомства.

По его словам, сначала под лавину попал один человек, позже сошла ещё одна лавина и накрыла 10 человек, которые пытались его спасти.

В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Ранее в Швейцарии после схода лавины пропали несколько человек.