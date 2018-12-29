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    Снежная лавина накрыла 11 человек в России

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Снежная лавина накрыла 11 человек в Николаевском районе Хабаровского края России

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом информирует представитель МЧС России.

    «Утром в субботу МЧС поступила информация, что на штольне открытого типа на горнодобывающем предприятии в посёлке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края после схода лавины под снегом оказались 11 человек», — заявил представитель ведомства.

    По его словам, сначала под лавину попал один человек, позже сошла ещё одна лавина и накрыла 10 человек, которые пытались его спасти.

    В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы.

    Ранее в Швейцарии после схода лавины пропали несколько человек.

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