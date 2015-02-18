​Снегопад парализовал жизнь в Стамбуле - ФОТО

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Резкое похолодание и снегопад в Стамбуле затруднили работу городских структур.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, хотя обычно Международный аэропорт имени Ататюрка принимает за час 60 самолетов, при нынешних погодных условиях удалось принять лишь 4 авиалайнера. Это были пассажирские самолеты из Кувейта, Джидды, Бахрейна и Эр-Рияда.

На своей странице в "Twitter" председатель Правления "Турецких авиалиний" Хамди Топчу написал, что из-за непогоды Международный аэропорт имени Ататюрка почти закрыт: "Некоторые пассажиры от независящих от нас причин оказались в трудной ситуации. Приносим свои извинения из-за временных неудобств".

Вдобавок ко всему, проблемы возникли и у касс, которые почти приостановили продажу билетов. Из-за отмены многих авиарейсов в кассах приостановили продажу билетов. Не сумевшие попасть на свой рейс сотни пассажиров выстроились в длинную очередь в надежде поменять свои билеты. Длина очередей достигала около 200 метров. В целом, в стамбульском аэропорту отменено около 350-ти внутренних и зарубежных рейсов.

Кроме того, сегодня на день были закрыты городские школы. Вполне возможно, что экстренные каникулы затянутся.

Нарушен также нормальный график общественного транспорта, гололед на дорогах также парализовал движение метробусов. При въезде и выезде из города произошло множество ДТП.

Городские власти призвали жителей по возможности воздержаться от использования частных автомобилей. В настоящее время в отдельных частях города наблюдается снегопад.