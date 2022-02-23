СНБО Украины поддержал введение ЧП на территории страны

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины уже поддержал введение чрезвычайного положения. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский, решение за Верховной Радой.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины уже поддержал введение чрезвычайного положения. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский, решение за Верховной Радой.

Об этом передает Report со ссылкой УНИАН.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что на заседании обсудили данный вопрос.

Данилов отметил, что в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут быть разными. В частности, в регионах "в зависимости от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, которые выписаны согласно нашему законодательству о правовом режиме чрезвычайного положения, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные другие решения".

Между тем, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что ориентировочно на 17:00 будет собираться Верховная рада, чтобы рассмотреть вопрос о введении ЧП.