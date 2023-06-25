СНБ Украины: Беларусь может быть причастна к мятежу в РФ

К действиям основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время попытки переворота в России может быть причастен президент Беларуси Александр Лукашенко.

К действиям основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время попытки переворота в России может быть причастен президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает Report, такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Єдині новини".

Так он прокомментировал ситуацию в РФ, где вожак "вагнеровцев" устроил поход со своими наемниками на Москву, попутно взяв под контроль Ростов и Воронеж, но впоследствии отказался от дальнейшего продвижения после разговора с Лукашенко.

Также секретарь СНБО добавил, что неизвестно, как Лукашенко будет себя вести в дальнейшем.

"Я не исключаю, что он может этот же мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", - сказал Данилов.

Добавим также, перед этим секретарь СНБО отметил, что у Пригожина обязательно есть сообщники в Кремле, и он не самостоятельно принимает решение о перевороте в РФ.