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СНБ Украины: Беларусь может быть причастна к мятежу в РФ

СНБ Украины: Беларусь может быть причастна к мятежу в РФ К действиям основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время попытки переворота в России может быть причастен президент Беларуси Александр Лукашенко.
В регионе
25 июня 2023 г. 06:40
СНБ Украины: Беларусь может быть причастна к мятежу в РФ

К действиям основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время попытки переворота в России может быть причастен президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает Report, такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Єдині новини".

Так он прокомментировал ситуацию в РФ, где вожак "вагнеровцев" устроил поход со своими наемниками на Москву, попутно взяв под контроль Ростов и Воронеж, но впоследствии отказался от дальнейшего продвижения после разговора с Лукашенко.

Также секретарь СНБО добавил, что неизвестно, как Лукашенко будет себя вести в дальнейшем.

"Я не исключаю, что он может этот же мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", - сказал Данилов.

Добавим также, перед этим секретарь СНБО отметил, что у Пригожина обязательно есть сообщники в Кремле, и он не самостоятельно принимает решение о перевороте в РФ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Təhlükəsizlik Şurası: "Belarusun "Vaqner" qiyamında əli ola bilər"

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